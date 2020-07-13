В МИД Турции назвали невыгодным прекращение огня в Ливии

Интересы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не предполагают перемирие в стране, заявил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Перемирие на ливийской территории не является выгодным для преступного режима Файеза Сарраджа в сложившихся условиях, пишет ФАН со слов руководителя турецкого внешнеполитического ведомства. Чавушоглу привел подобные слова в качестве обоснования отсутствия желания у ПНС Ливии возвращаться к переговорам с Ливийской национальной армией (ЛНА).

Мирный путь урегулирования ливийского кризиса был отвергнут ПНС Ливии, продолжающим стягивание своей армии в район города Сирт и авиабазы войск фельдмаршала Халифы Хафтара Аль-Джуфра. Известно, что "Каирская декларация" была одобрена рядом мировых стран и легитимным ливийским парламентом.