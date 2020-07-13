Ермолаев объяснил, каким образом начнет разваливаться Украина

Двойное дно в политике Украины стало нормой, разрушающей страну. Так украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире канала «Наш» прокомментировал законы о приватизации и распродаже сельскохозяйственных земель, принятые нечистоплотным истеблишментом Киева.

«Норма двойного дна разрушает Украину – не только Межгорье, но и огромное число объектов, которые внесены в программу, это завершающий этап распродажи страны или подготовка к распродаже», — считает эксперт.

По словам политолога, это происходит под руководством поколения, на которое возлагалась большая историческая надежда. Психологические разочарование в новом лидере Владимире Зеленском может иметь для Украины катастрофический характер, говорит Ермолаев.

Политолог убежден, что Украина медленно, но верно движется к «распилу», подобно Советскому Союзу в 1990-1991 годах.

«Я боюсь, что и мы находимся перед этапом большого национального распила. Я противник разговоров о распаде, у нас все будет по-украински тихо – ползуче, постепенно», – заключил эксперт.

Ранее Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию.