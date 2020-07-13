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18:41   13 Июля 2020
Экономика

Набиуллина заявила об отсутствии причин для деноминации рубля

Набиуллина заявила об отсутствии причин для деноминации рубля

В Центробанке не рассматривают возможности для проведения деноминации рубля либо денежной реформы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Причин для изменения текущих условий нет, в России все в порядке с номиналами денежных купюр, отметила она. ЦБ не собирается вводить ограничения либо изменения в порядке использования денег. Набиуллина напомнила, что россияне могут использовать как наличные средства, так и счета в банках.

Предложение "вернуть копейку" ранее выдвинул руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. Он уверен, что резко выросший объем наличных на руках у россиян свидетельствует о большом количестве незадекларированных доходов. Согласно данным Банка России, в начале июля количество наличных у россиян выросло до рекордных 11,6 трлн рублей.

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Автор: Яна Либерман
#набиуллина #деноминация #цб #рубль #Разуваев

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