Правительство главы Сирии Башара Асада продолжает бороться с распространением коронавируса на территории страны совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечает Федеральное агентство новостей (ФАН), глава государства прикладывает все усилия, чтобы сдержать распространение заболевания. Дамаск обеспечивает медикаментами не только подконтрольные регионы, но и северо-восточную Сирию, где в настоящее время хозяйничают курдские бандформирования.

Отмечается, что в Дамаск прибыли 85 тонн медицинских грузов от ВОЗ. Помощь направлена в провинцию Хасака, чтобы поддержать население региона Джазира. Организация отправила сирийцам препараты для лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, гипертонии, астмы, диабета. Кроме того, провинция получила большое число расходных материалов для хирургии, медицинских наборов, комплектов для переливания крови и прочее.