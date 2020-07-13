Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что собирается написать книгу для опровержения "сговора" США с Россией.

Ранее Стоуну был сокращен тюремный срок. Его осудили на три года за противодействие суду в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Стоун решил написать книгу, чтобы навсегда развеять миф о "сговоре" с Россией. Решение Трампа сократить срок заключения практически спасло ему жизнь, поскольку астматику в тюрьме невозможно соблюдать необходимые процедуры.

Минюст США в 2017 году назначил Роберта Мюллера на должность спецпрокурора для расследования "вмешательства РФ" в американские выборы. За два года расследования Мюллеру так и не удалось найти доказательства "вмешательства" Москвы. Это расследование обошлось бюджету США в 30 млн долларов.

Расследование Мюллера завершилось провалом благодаря работе адвокатов Конкорда. Юристы указали на многочисленные нестыковки в обвинениях, обыграв американцев в суде. Скорее всего, попытки использовать эту ситуацию против России не прекратятся, и к ней подключится подконтрольная демократам пресса.

Американский лидер Дональд Трамп предлагал продать остров Пуэрто-Рико после урагана 2017 года. Об этом сообщает телеканал "360".