Появление вакцины от коронавируса в ближайшем будущем ожидают почти 50% россиян

Фонд общественного мнения провел опрос на тему вакцины от COVID-19. Больше 50% россиян ожидают появление препарата в ближайшем будущем и верят в его эффективность.

Доля не верящих в скорое появление вакцины от коронавируса составила 19% по всей России, 14% респондентов считают, что ее не будет совсем. Почти половина граждан РФ верит, что препарат запустят в производство в ближайшее время, 19% ожидают прививку в первой половине 2021 года. Немногим больше 50% граждан на вопрос ФОМ о желании вакцинироваться ответили отрицательно, сделать прививку хотели бы 44% граждан.

Число россиян, отрицающих эффективность препарата от COVID-19, достаточно велико. Аналитики объясняют это тем, что население недостаточно осведомлено в вопросах медицины. Наличие представлений о вреде вакцинации, неэффективности системы здравоохранения и "сказочности" коронавируса значительно усугубляет ситуацию. Создатели российской вакцины от COVID-19 сообщили, что запуск препарата в гражданский оборот может произойти в середине августе, передает телеканал "360".