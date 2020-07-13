Бизнесмен предложил перенести "наливайки" из центра Петербурга в Ленобласть

Миниатюрные рюмочные и "наливайки" в многоквартирных домах находятся под запретом. Экс-депутат ЗакСа Ленобласти и бизнесмен Владимир Петров предложил "перенести" улицу Рубинштейна из центра города в Ленинградскую область.

Согласно недавно принятому закону торговля спиртным разрешена только в точках, где площадь больше 50 квадратных метров. "Наливайки" являются "визитной карточкой" города, а законопроект об их закрытии является плохо проработанным, уверен Петров. Магазины с круглосуточной продажей алкоголя, на которые он изначально нацелен, не пострадают так как их площадь больше 50 квадратных метров, подчеркнул Петров в своем обращении к Общественной палате, передает "Невские Новости".

Так, он предложил вынести вопрос о "переносе ресторанной улицы" Рубинштейна в Ленобласть на общественные слушания. Бизнесмен предложил Общественной палате создать возле Петербурга отельную ресторанную агломерацию.