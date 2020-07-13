Подготовка к выборам в ЦАР вступила в активную фазу, несмотря на пандемию коронавируса

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Россия восстанавливается»: Милонов о начале богослужений в Исаакиевском соборе

«Россия восстанавливается»: Милонов о начале богослужений в Исаакиевском соборе

 Куликов: Польша не избежала раскола, который проходит со странами Запада

Куликов: Польша не избежала раскола, который проходит со странами Запада
Набиуллина заявила об отсутствии причин для проведения деноминации рубля

Набиуллина заявила об отсутствии причин для проведения деноминации рубля

 Правительство Асада совместно с ВОЗ борется с распространением коронавируса в Сирии

Правительство Асада совместно с ВОЗ борется с распространением коронавируса в Сирии
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
«Россия восстанавливается»: Милонов о начале богослужений в Исаакиевском соборе

«Россия восстанавливается»: Милонов о начале богослужений в Исаакиевском соборе

 Куликов: Польша не избежала раскола, который проходит со странами Запада

Куликов: Польша не избежала раскола, который проходит со странами Запада
Набиуллина заявила об отсутствии причин для проведения деноминации рубля

Набиуллина заявила об отсутствии причин для проведения деноминации рубля

 Правительство Асада совместно с ВОЗ борется с распространением коронавируса в Сирии

Правительство Асада совместно с ВОЗ борется с распространением коронавируса в Сирии
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
18:00   13 Июля 2020
Политика

Подготовка к выборам в ЦАР вступила в активную фазу, несмотря на пандемию коронавируса

Подготовка к выборам в ЦАР вступила в активную фазу, несмотря на пандемию коронавируса

Центральноафриканская Республика держит курс на своевременные выборы, несмотря на коронавирус и нападения бандитов.

Как пишет Федеральное агентство новостей (ФАН), подготовка к президентским и парламентским выборам в стране уже вступила в активную фазу. Голосование состоится 27 декабря текущего года. 30 июня Национальное избирательное управление (ANE) начало регистрировать избирателей а Банги. В ведомстве отметили, что после этого должны быть зарегистрированы жители других городов и поселков ЦАР.

На фоне эпидемии коронавируса правительство Центральноафриканской Республики стремится максимально обезопасить здоровье граждан, обеспечивая все необходимые меры защиты и профилактики заболевания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#выборы #цар #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...