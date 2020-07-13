Подготовка к выборам в ЦАР вступила в активную фазу, несмотря на пандемию коронавируса

Центральноафриканская Республика держит курс на своевременные выборы, несмотря на коронавирус и нападения бандитов.

Как пишет Федеральное агентство новостей (ФАН), подготовка к президентским и парламентским выборам в стране уже вступила в активную фазу. Голосование состоится 27 декабря текущего года. 30 июня Национальное избирательное управление (ANE) начало регистрировать избирателей а Банги. В ведомстве отметили, что после этого должны быть зарегистрированы жители других городов и поселков ЦАР.

На фоне эпидемии коронавируса правительство Центральноафриканской Республики стремится максимально обезопасить здоровье граждан, обеспечивая все необходимые меры защиты и профилактики заболевания.