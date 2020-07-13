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17:59   13 Июля 2020
Политика

Президент Азербайджана обвинил Армению в разжигании пограничного конфликта

Президент Азербайджана обвинил Армению в разжигании пограничного конфликта

Глава Азербайджана возложил ответственность на власти Армении за разрастающийся пограничный конфликт. Об этом пишет News.ru со ссылкой на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно словам Ильхама Алиева, власти Армении ответственны за ухудшение обстановки на границе с Азербайджаном. В результате столкновений погибло несколько азербайджанских военнослужащих. Однако президент сообщил, что был дан отпор, и атаку удалось предотвратить.

По его мнению, подобные инциденты на границе происходят потому, что власти Армении являются двуличными. Также Алиев уличил армянское руководство в зависти к внешнеполитическим успехам Азербайджана, в результате чего ими совершаются провокации.

Ранее на границе Азербайджана (Товузский район) и Армении (Тавушская область) произошли столкновения между военнослужащими двух стран с применением артиллерии. С азербайджанской стороны есть погибшие и раненые.

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Автор: Юлия Яковлева
#азербайджан #армения #ильхам алиев

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