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17:58   13 Июля 2020
Происшествия

ФСБ: Сафронов передавал секретные данные чешским спецслужбам

ФСБ: Сафронов передавал секретные данные чешским спецслужбам

Обвиняемый в государственной измене Иван Сафронов передавал секретную информацию сотрудникам чешских спецслужб, считают в ФСБ РФ. Об этом заявил его адвокат Иван Павлов.

Защитник советника главы Роскосмоса уточнил, что, по версии сотрудников ФСБ, Сафронов передавал секретные данные через интернет, используя программу для шифрования VeraCrypt.

В публикациях бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", по его сведениям, при этом таковых не найдено. Сафронову, которому предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ, грозит до 20 лет тюрьмы. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

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Автор: Кристина Мокроусова
#фсб #обвинение #госизмена #сафронов

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