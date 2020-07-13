ФСБ: Сафронов передавал секретные данные чешским спецслужбам

Обвиняемый в государственной измене Иван Сафронов передавал секретную информацию сотрудникам чешских спецслужб, считают в ФСБ РФ. Об этом заявил его адвокат Иван Павлов.

Защитник советника главы Роскосмоса уточнил, что, по версии сотрудников ФСБ, Сафронов передавал секретные данные через интернет, используя программу для шифрования VeraCrypt.

В публикациях бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", по его сведениям, при этом таковых не найдено. Сафронову, которому предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ, грозит до 20 лет тюрьмы. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.