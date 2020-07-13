Куликов: Польша не избежала раскола, который проходит со странами Запада

Политолог Дмитрий Куликов считает, что Польше не удалось избежать раскола, который проходит по всем странам Запада. Так в эфире «Вестей ФМ» он прокомментировал результаты выборов польского президента.

Эксперт считает, в Польше раскол будет выражен особенно ярко. Куликов напомнил, что европейское единство продолжит страдать в том случае, если Анжей Дуда сохранит за собой пост главы государства.

«В ЕС траур наступает. Все прекрасно, потому что я думаю, так и работают европейские ценности, которые нам рекламировали активно все предыдущие годы. Польша, объединенная европейскими ценностями, проголосовала 50 на 50», — говорит эксперт.

Политолог изумился тем насколько можно манипулировать людьми и «впаривать какие-то штуки». По его словам, байки последних десятилетий о демократическом развитии западного общества оказались байками.

«Как только ситуация усложнилась, как только кризис начал активно заглядывать в окошко каждого домохозяйства на Западе, все эти рассказы о цивилизованности, политичности, готовности западного индивидуума принимать решения… Вдруг выясняется, что индивидуум просто отсутствует», — убежден Куликов.

Выборы президента Польши состоялись накануне, 12 июля. Главой государства переизбран действующий глава государства Анджей Дуда, опередив кандидата от оппозиции, мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Тот проиграл с незначительным отрывом, набрав 48,8 процента против 51,2 процента у Дуды (данные 99,97 процентов бюллетеней).