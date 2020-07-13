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17:35   13 Июля 2020
Политика

Кабмин поддержал проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму

Кабмин поддержал проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму

В правительстве поддержали проект закона о приравнивании отчуждения территорий Российской Федерации к экстремизму. Об этом сказано в проекте отзыва Кабинета министров России.

На минувшей неделе глава комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о внесении в нижнюю палату законопроекта, который приравнивает отчуждение территорий РФ к экстремистской деятельности. Срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности страны может составить от 6 до 10 лет.

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Автор: Юлия Яковлева
#законопроект #правительство #экстремизм

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