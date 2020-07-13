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17:31   13 Июля 2020
Происшествия

Сафронов не признал вины по делу о госизмене

Сафронов не признал вины по делу о госизмене

Следователи закончили допрос Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене. Своей вины в инкриминируемом ему преступлении он не признал.

Экс-журналист, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался признавать вину в инкриминируемой ему государственной измене. Допрос Сафронова в качестве обвиняемого по уголовному делу окончен, сообщил "Интерфаксу" его адвокат.

Ранее сегодня Ивану Сафронову предъявили официальное обвинение в госизмене. Дело возбудило следственное управление ФСБ РФ.

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Автор: Илья Романович
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