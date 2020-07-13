Насаждение украинского языка чуть не стоило Киеву Закарпатья

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла попытку злоумышленников запустить процесс выхода Закарпатской области из состава страны. Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук рассказал «Политике сегодня», что данный случай демонстрирует отношение жителей Украины к действующей власти.

«Такие настроения в Украине гуляют уже очень давно. А тем более сама территория Закарпатья очень конфликтогенная по отношению к украинской государственности националистического типа. Киев пытается сделать какую-то мононацию, насаждает всем и каждому украинский язык... Это вызывает соответствующие недовольства», — заявил эксперт.

В Закарпатье проживает множество венгров, а в Черновицкой области, к примеру, живут румыны, объяснил Форманчук. В этом отношении Украина исторически «соткана» из большого количества регионов и народностей, и сейчас эти вопросы актуализируются, считает специалист.

Злоумышленники, пойманные украинскими спецслужбами, намеревались восстановить территориальное деление начала XX века: Закарпатская область была присоединена к Украине в 1920-м году после заключения Трианонского мира, по которому Королевство Венгрия потеряла часть земель, входящих в современное Закарпатье.

Группа подозреваемых пыталась собрать подписи под петицией за отмену условий Трианонского мирного договора. Представители СБУ сообщили, что используемые бюллетени «содержали призывы к нарушению территориальной целостности Украины».

«Украинской власти нужно проводить более гибкую политику. Нужно искать определенные формы диалога с такими этническими группами, а не грести всех под одну гребенку», — посоветовал Форманчук.

По информации контрразведки СБ, действия группы граждан содержат признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса страны. Злоумышленникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.