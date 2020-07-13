Аль-Мишри продолжит незаконно занимать пост главы Госсовета нелегитимного ПНС Ливии

Пост председателя Верховного государственного совета нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вновь занял Халед аль-Мишри. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщают арабские СМИ.

По данным Федерального агентства новостей, по результатам выборов Аль-Мишри получил 73 голоса, сохранив за собой место главы ведомства, подтвердил телеканал Libya al-Ahrar.

Напомним, ливийская столица захвачена членами вооруженных формирований премьер-министра Файеза Сарраджа и турецкими оккупантами, помогающими террористам ПНС незаконно удерживать власть.

Верховный государственный совет и ПНС были сформированы пять лет назад в рамках политического соглашения, заключенного в городе Схират. Свою легитимность они уже утратили.