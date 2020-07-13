Верховный суд РФ разрешил судиться с Facebook в российских судах

Несколько человек обратились в Тверской суд Москвы восстановить заблокированные аккаунты социальной сети Facebook, но он отказался из-за недоступности дела. Верховный суд разрешил судиться с Facebook.

Выводы первой инстанции не согласуются с нормами права. Российские суды могут рассматривать дела с участием зарубежных лиц, если ответчик тиражирует рекламу в отношении граждан РФ, а также если иск вытекает из документа, исполняемого на территории РФ, или если субъект проживает в российском государстве, согласно определению Верховного суда России.