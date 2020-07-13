Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Валуев готов сразиться с Роспотребнадзором за авоськи

Валуев готов сразиться с Роспотребнадзором за авоськи

 Верховный суд РФ разрешил судиться с Facebook в российских судах

Верховный суд РФ разрешил судиться с Facebook в российских судах
В Крыму рассказали о мерах поддержки туристической отрасли

В Крыму рассказали о мерах поддержки туристической отрасли

 Депутат Кривоносов назвал условия для открытия границ

Депутат Кривоносов назвал условия для открытия границ
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
Валуев готов сразиться с Роспотребнадзором за авоськи

Валуев готов сразиться с Роспотребнадзором за авоськи

 Верховный суд РФ разрешил судиться с Facebook в российских судах

Верховный суд РФ разрешил судиться с Facebook в российских судах
В Крыму рассказали о мерах поддержки туристической отрасли

В Крыму рассказали о мерах поддержки туристической отрасли

 Депутат Кривоносов назвал условия для открытия границ

Депутат Кривоносов назвал условия для открытия границ
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
17:05   13 Июля 2020
Общество

Верховный суд РФ разрешил судиться с Facebook в российских судах

Верховный суд РФ разрешил судиться с Facebook в российских судах

Несколько человек обратились в Тверской суд Москвы восстановить заблокированные аккаунты социальной сети Facebook, но он отказался из-за недоступности дела. Верховный суд разрешил судиться с Facebook.

Выводы первой инстанции не согласуются с нормами права. Российские суды могут рассматривать дела с участием зарубежных лиц, если ответчик тиражирует рекламу в отношении граждан РФ, а также если иск вытекает из документа, исполняемого на территории РФ, или если субъект проживает в российском государстве, согласно определению Верховного суда России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#суд #россия #facebook

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...