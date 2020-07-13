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17:13   13 Июля 2020
Россия

Как строить коммуникации с аудиторией в кризисных ситуациях – онлайн-курс

Как строить коммуникации с аудиторией в кризисных ситуациях – онлайн-курс

Журнал «Пресс-служба» и его главный редактор Тимур Асланов представляют новый курс для специалистов по связям с общественностью — «Антикризисный PR: как строить коммуникации, если все пошло не так».

В любой кризисной ситуации – будь то «визит» правоохранителей, пожар или падение акций – компания должна уметь донести до аудитории свою точку зрения, выстроить защиту. Эта ноша ложится на сотрудников отдела коммуникаций с общественностью. Тимур Асланов предлагает специалистам научится:

  • управлению стрессом;
  • работе со спикерами в кризисных ситуациях;
  • механике работы в условиях стресса;
  • написанию «кризисных» заявлений;
  • работе с наплывом журналистов и отражению их атак
  • и многому другому.

Как строить коммуникации с аудиторией в кризисных ситуациях – онлайн-курс

Желающих ждут пять полуторачасовых уроков, практика, разбор кейсов, упражнения, работа в команде и живое общение со спикером. Старт тематического онлайн-курса – 11 августа. Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно по ссылке или телефону +7(495)540-52-76.

На правах рекламы. ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером.

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Автор: Роман Самойлов
#кризис #общество #стресс #онлайн-курсы

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