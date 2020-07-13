Как строить коммуникации с аудиторией в кризисных ситуациях – онлайн-курс

Журнал «Пресс-служба» и его главный редактор Тимур Асланов представляют новый курс для специалистов по связям с общественностью — «Антикризисный PR: как строить коммуникации, если все пошло не так».

В любой кризисной ситуации – будь то «визит» правоохранителей, пожар или падение акций – компания должна уметь донести до аудитории свою точку зрения, выстроить защиту. Эта ноша ложится на сотрудников отдела коммуникаций с общественностью. Тимур Асланов предлагает специалистам научится:

управлению стрессом;

работе со спикерами в кризисных ситуациях;

механике работы в условиях стресса;

написанию «кризисных» заявлений;

работе с наплывом журналистов и отражению их атак

и многому другому.

Желающих ждут пять полуторачасовых уроков, практика, разбор кейсов, упражнения, работа в команде и живое общение со спикером. Старт тематического онлайн-курса – 11 августа. Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно по ссылке или телефону +7(495)540-52-76.

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