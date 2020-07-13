Валуев готов сразиться с Роспотребнадзором за авоськи

Роспотребназдор готовит новые правила, которые могут превратить авоську в рудимент советской эпохи. И дело не столько в символизме, сколько в запрете отпускать неупакованную продукцию в тару покупателя. Появление знаменитой сетчатой сумки зафиксировал в русской культуре еще Чехов, а Райкин, по легенде, придумал остроумное название. Теперь ее любителям останутся лишь ностальгические воспоминания.

Проще говоря, взвесить фрукты в своей авоське или собственном эко-мешке не удастся, молока в бидон не нальют, сахара в банку не насыплют. А это противоречит не только мировым эко-трендам и принципу «нулевых отходов», но и не соответствуют приоритетам государственной политики в части бережного отношения к природе.

Первым в публичной среде тревогу из-за новых правил ведомства забил председатель комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Депутат не только направил запрос с просьбой пересмотреть документ главе ведомства, но и поделился своими опасениями с подписчиками в Instagram.

В комментариях народного избранника поддержали и экологи, и ностальгирующие по советской эпохе.

«Нужно брать все хорошее из опыта прошлого! В СССР ходили с авоськами, наливали в свою тару, сдавали бутылки! Макулатуры сколько сдавали! Сейчас все то же самое в Финляндии делают, а в России забыли», — написала его подписчица.

Среди коллег Бурматова по парламентской работе затишье. Политики не взялись заступиться за авоську. Одни ссылались на собственную некомпетентность в вопросе, другие признавались, что не пользуются авоськами сами, а у третьих находились дела поважнее.

«Давайте не в этот раз, у нас сейчас все Хабаровском занято, честно говоря, не до авосек», — сообщили «Политике сегодня» в пресс-службе ЛДПР.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов к проблеме второй жизни советского экологичного символа отнесся без энтузиазма. Зато боевой настрой продемонстрировал депутат Госдумы от «Единой России» Николай Валуев.

«Вы можете себе представить, что кто-то вам будет диктовать, какую сумочку вы будете носить на какой-нибудь светский раут или день рождения?» — возмутился политик.

Валуев отметил, что технически реализацию такого запрета тоже сложно представить.

«Если у нас с вами существует легальная торговля на разлив молока, кваса, и вы туда придете с бидоном, то в случае, если вам на основании этих правил откажет продавец кваса, вы что сделаете? Вы потребуете от него, чтобы он этот квас заправил в тару какую-то. Конфликт исчерпан», — поразмышлял спортсмен.

А что касается загрязнения окружающей среды, то экс-боксер привел в пример супругу, которая предпочитает использовать многоразовые шопперы для походов в супермаркет.

С Галиной Валуевой солидарна телеведущая, депутат Госдумы Оксана Пушкина.

«Переходите на многоразовую тару! Помогайте природе — ходите за покупками с авоськами!» — агитировала политик.

Бережное отношение к окружающей среде может и должно быть модным, уверена она. Ведь сетчатые продуктовые сумки снова вошли в тренд в 2020 году.

«С недавних пор они уместны не только на пляже, но и в городе. Аксессуары выглядят свежо и романтично, но не слишком просто, — рассуждает Пушкина. — Сетчатую авоську стоит примерить с брюками, футболками, платьем необычного кроя и балетками. Эко-век наступил!»

Примечательно, что в Роспотребнадзоре инициировали запрет на пластиковые пакеты еще в ноябре прошлого года. Предполагалось, что на замену им придет бумажная альтернатива, по аналогии с западными странами. Однако российские покупатели по-прежнему практикуют экологически вредную упаковку вместо безобидных авосек.