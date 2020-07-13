Вирусолог Ершов рассказал о необходимости массового применения вакцины от COVID-19

Массовое применение вакцины от COVID-19 необходимо, чтобы окончательно справиться с пандемией COVID-19, считает известный вирусолог, академик РАН Феликс Ершов. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня», он напомнил, что вакцины, как давно и неоднократно доказано, являются самыми эффективными препаратами защиты от вирусов. Достаточно напомнить историю борьбы с оспой, полиомиелитом, бешенством, корью и другими болезнями.

«Это большое событие, что вакцина против COVID-19 сделана. Она нужна, потому что сейчас снова растет количество зараженных. Людей, желающих вакцинироваться, очень много. Полученная в России вакцина очень хорошо себя показала. Это первая в Мире вакцина, прошедшая полный комплекс сложных испытаний. А испытания были серьезными», — заметил Ершов.

По его словам, вакцина скоро будет широко применяться. Теперь, после уже законченных клинических испытаний вакцины, последует регистрация ее Минздравом РФ. А далее предстоит самый важный этап — широкое использование препарата для защиты десятков тысяч людей.

«Первая партия вакцины будет небольшая, чтобы масштабировать ее производство потребуются время и деньги. Уверен, что в дальнейшем вакцина будет использоваться не только у нас, но и продаваться за рубеж, — объяснил ученый.

Ранее глава НИИ имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что разработанная вакцина поступит в гражданский оборот с середины августа. К этому времени завершится вторая фаза испытаний. По сути, гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые являются третьей фазой испытаний.