Член ОП оценила идею предоставлять бесплатных нянь многодетным семьям

Предложение предоставлять бесплатных нянь многодетным семьям поступило от депутата Госдумы Ивана Сухарева. Он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову. Однако инициатива сразу столкнулась с некоторыми трудностями.

Идея состоит в том, что многодетная семья с детьми до трех лет сможет рассчитывать на помощь от государства в лице бесплатной няни, поскольку частные няни обходятся семьям очень дорого. Первая задача в реализации этой идеи — это кадры, так как с детьми должны работать исключительно обученные специалисты.

"Проблема заключается в том, что у нас нет соответствующей системы подготовки этих нянь", — пояснила член Общественной палаты Ирина Волынец.

Вторая задача — выделение финансов. Как пишет телеканал "360", депутат Елена Вторыгина считает, что прежде, чем принимать закон, нужно понять, откуда будут выделяться средства. Отдельно она подчеркнула, что сейчас производится много выплат и пособий на детей из федерального бюджета. Детские сады и ясли выполняют те же функции, но по всей стране сейчас ощущается нехватка мест в этих учреждениях. Новый закон будет полезен семьям, которые столкнулись с этой проблемой. Но нужно учитывать тот факт, что для подготовки кадров потребуется немало времени.