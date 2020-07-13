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16:34   13 Июля 2020
Общество

Член ОП оценила идею предоставлять бесплатных нянь многодетным семьям

Член ОП оценила идею предоставлять бесплатных нянь многодетным семьям

Предложение предоставлять бесплатных нянь многодетным семьям поступило от депутата Госдумы Ивана Сухарева. Он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову. Однако инициатива сразу столкнулась с некоторыми трудностями.

Идея состоит в том, что многодетная семья с детьми до трех лет сможет рассчитывать на помощь от государства в лице бесплатной няни, поскольку частные няни обходятся семьям очень дорого. Первая задача в реализации этой идеи — это кадры, так как с детьми должны работать исключительно обученные специалисты.

"Проблема заключается в том, что у нас нет соответствующей системы подготовки этих нянь", — пояснила член Общественной палаты Ирина Волынец.

Вторая задача — выделение финансов. Как пишет телеканал "360", депутат Елена Вторыгина считает, что прежде, чем принимать закон, нужно понять, откуда будут выделяться средства. Отдельно она подчеркнула, что сейчас производится много выплат и пособий на детей из федерального бюджета. Детские сады и ясли выполняют те же функции, но по всей стране сейчас ощущается нехватка мест в этих учреждениях. Новый закон будет полезен семьям, которые столкнулись с этой проблемой. Но нужно учитывать тот факт, что для подготовки кадров потребуется немало времени.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #детский сад #няня #волынец

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