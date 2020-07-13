В Крыму рассказали о мерах поддержки туристической отрасли

Республика Крым в период распространения коронавируса дала очень большие льготы участникам туристического рынка, заявил депутат Госсовета, заместитель председателя Комитета по туризму, курортам и спорту Илья Донченко.

Компании из этой отрасли, по его словам, получили кредиты на выплату заработной платы сотрудникам, также им в два раза понизили налог. Региональное министерство туризма очень активно взаимодействует с организациями из сферы туризма, постоянно проводит вебинары, круглые столы, устраивает конкурсы, пояснил Донченко во время онлайн-дискуссии, которую организовали Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот".

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко предполагал, что в июле полуостров посетят около 1,5 млн отдыхающих. В дальнейшем этот показатель будет расти, но возможны коррективы, связанные с коронавирусными ограничениями.