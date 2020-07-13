«Россия восстанавливается»: Милонов о начале богослужений в Исаакиевском соборе

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает логичным возобновление с 19 июля ежедневных богослужений в Исаакиевском соборе, поскольку в Петербурге уже открываются магазины и рестораны. Настоятель собора ранее напомнил прихожанам о соблюдении санитарных правил, установленных Роспотребнадзором в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Это все-таки признак того, что общество и страна восстанавливаются. Как раз в соборе проще соблюдать и контролировать дистанцию, а в случае необходимости следить за тем, чтобы люди были в масках. Церковь никогда не говорила игнорировать требования регулирующих органов в отношении средств индивидуальной защиты», — сказал Милонов в комментарии «Политике сегодня».

Клир собора посоветовал прихожанам следовать общим рекомендациям: соблюдать дистанцию, надеть защитную маску и обработать руки антисептиком. Также людей попросили не целовать крест, иконы и руки священника при получении благословения. Депутат назвал символичными перечисленные действия и призвал прихожан не волноваться.

«Все глубоко символично. Это не значит, что этого не надо делать в принципе, а сейчас, в силу обстоятельств, этого делать не стоит. Все вернется. Пройдет пандемия. Благодать от этого не умалится», — подытожил Милонов.

Регулярные богослужения с участием прихожан и допуск посетителей к музейным экспозициям Исаакиевского собора приостановили с 28 марта из-за COVID-19, хотя храм входит в число наиболее популярных достопримечательностей Петербурга. В 2019 году его посетили более четырех миллионов человек.