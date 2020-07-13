Депутат Кривоносов назвал условия для открытия границ

Многие граждане России ждут, когда будут открыты границы и появится возможность уехать на отдых за рубеж. Об условиях открытия границ рассказал председатель подкомитета по туризму Государственной думы Сергей Кривоносов.

Эпидемиологическая обстановка в мире продолжает быть нестабильной. Фактор коронавируса все еще нужно принимать во внимание в вопросе открытия международного сообщения. Восстановление выездов за границу имеет риск, сообщил депутат Государственной думы Сергей Кривоносов в ходе дискуссии, организованной Медиагруппой "Патриот".

При открытии международного сообщения безопасность россиян может оказаться под угрозой, заявил парламентарий. Он отметил, что в Европе введена практика, когда люди могут свободно пересекать границу только в том случае, когда предоставят справку об отсутствии инфекции. В России тоже необходимо проработать введение такого режима выезда за рубеж, заявил Кривоносов.