Объявлены даты возможного поступления вакцины от коронавируса в оборот

Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса будут проходить до 28 июля. Далее сотрудники института Гамалеи отправят препарат на соответствующую регистрацию.

Специалисты медицинского учреждения рассчитывают, что разработанная вакцина от коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот в период с 14 по 15 августа. Информацией с РИА Новости поделился директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

К середине августа будет завершена вторая фаза испытаний. При этом гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые, по сути, являются третьей фазой. Параллельно с использованием вакцины будет вестись наблюдение за состоянием пациентов, которые получат препарат, рассказал глава института Гамалеи.