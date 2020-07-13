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15:51   13 Июля 2020
Происшествия

Андрей Пивоваров придумал способ "обмануть систему", собирая митинг в Москве

Андрей Пивоваров придумал способ "обмануть систему", собирая митинг в Москве

Исполнительный директор РОО "Открытая Россия" и руководитель кампании "Нет!" Андрей Пивоваров для проведения несогласованной протестной акции использовал юридическую уловку Любови Соболь, для которой попытка обмануть систему завершилась штрафом.

Пивоваров после голосования по поправкам в Конституцию пытается создать протестную волну. Так, он объявил о намерении устроить акцию в Москве, столичные власти данную инициативу не одобрили. Чтобы собрать людей на Пушкинской площади, Пивоваров объявил, что 15 июля состоится не митинг, а массовый сбор подписей против внесения поправок в Конституцию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Исполнительный директор "Открытой России" заявил, что такая акция не требует согласования. Подобной уловкой с подменой понятий ранее пыталась воспользоваться юрист ФБК (признан иноагентом - прим. ред.) Любовь Соболь, которая в ходе летних протестов в Москве после отказа в проведении митинга стала призывать людей "выйти на прогулку" по Садовому кольцу. В итоге все закончилось тем, что Соболь привлекли к административному штрафу в размере 300 тысяч рублей за повторное нарушение статьи 20.2 КоАП РФ.

Андрей Пивоваров решил пойти по стопам Соболь и начал призывать людей выйти не на митинг, а на "сбор подписей". Но такой план с уловкой в виде подмены понятий является нарушением законодательства, поэтому его должны рассмотреть правоохранительные органы. Если брать пример Любови Соболь, то Пивоварову, как организатору протестной акции в Москве, может вполне грозить привлечение к административной ответственности и денежным штрафам.

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Автор: Василий Пименов
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