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 Член ОП оценила идею предоставлять бесплатных нянь многодетным семьям

Член ОП оценила идею предоставлять бесплатных нянь многодетным семьям
В Крыму рассказали о мерах поддержки туристической отрасли

В Крыму рассказали о мерах поддержки туристической отрасли

 Депутат Кривоносов назвал условия для открытия границ

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15:47   13 Июля 2020
Происшествия

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова обвинили в госизмене

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова обвинили в госизмене

Бывшему журналисту изданий "Коммерсант" и "Ведомости" Ивану Сафронову 13 июля предъявили обвинение в государственной измене.

Ивану Сафронову выдвинули обвинение в госизмене, сообщил его адвокат Иван Павлов. По решению Лефортовского суда Москвы до 6 сентября он пробудет под арестом.

Экс-советника главы "Роскосмоса" уличили в том, что он собирал и передавал данные, представляющие государственную тайну, спецслужбам одной из стран НАТО. Сафронову, который отказался признавать свою вину, грозит до 20 лет тюремного заключения.

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Автор: Руслан Неглинный
#обвинение #госизмена #сафронов

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