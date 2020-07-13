Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова обвинили в госизмене

Бывшему журналисту изданий "Коммерсант" и "Ведомости" Ивану Сафронову 13 июля предъявили обвинение в государственной измене.

Ивану Сафронову выдвинули обвинение в госизмене, сообщил его адвокат Иван Павлов. По решению Лефортовского суда Москвы до 6 сентября он пробудет под арестом.

Экс-советника главы "Роскосмоса" уличили в том, что он собирал и передавал данные, представляющие государственную тайну, спецслужбам одной из стран НАТО. Сафронову, который отказался признавать свою вину, грозит до 20 лет тюремного заключения.