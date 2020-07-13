Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Верховный суд РФ разрешил судиться с Facebook в российских судах

Верховный суд РФ разрешил судиться с Facebook в российских судах

 Член ОП оценила идею предоставлять бесплатных нянь многодетным семьям

Член ОП оценила идею предоставлять бесплатных нянь многодетным семьям
В Крыму рассказали о мерах поддержки туристической отрасли

В Крыму рассказали о мерах поддержки туристической отрасли

 Депутат Кривоносов назвал условия для открытия границ

Депутат Кривоносов назвал условия для открытия границ
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
Верховный суд РФ разрешил судиться с Facebook в российских судах

Верховный суд РФ разрешил судиться с Facebook в российских судах

 Член ОП оценила идею предоставлять бесплатных нянь многодетным семьям

Член ОП оценила идею предоставлять бесплатных нянь многодетным семьям
В Крыму рассказали о мерах поддержки туристической отрасли

В Крыму рассказали о мерах поддержки туристической отрасли

 Депутат Кривоносов назвал условия для открытия границ

Депутат Кривоносов назвал условия для открытия границ
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
15:40   13 Июля 2020
Общество

Синоптики обещают резкое похолодание в Москве

Синоптики обещают резкое похолодание в Москве

Вместо жары в столицу и регионы приходят ливни, грозы и порывистый ветер. Такой прогноз сделала главный метеоролог Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Похолодание наблюдается 13 июля на западе Московского региона. В самой столице сохраняется относительно теплая погода. По прогнозам метеоролога, с 14 по 17 июля жителей столицы ожидает встреча с холодным атмосферным фронтом, с которым придут сильные дожди. В ночь с 14 на 15 июля ожидаются обильные осадки — до половины месячной нормы, в результате чего температура опустится до 15–17 градусов тепла. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду, из-за чего будет казаться, что температура еще ниже.

"Максимальная температура в городе сегодня будет около +25…+27 градусов", — цитирует Татьяну Позднякову телеканал "360".

Смена погоды произойдет к 18 июля, дневная температура поднимется до +23, а атмосферное давление повысится. Позднякова отметила, что средние показатели температуры все же будут ниже нормы на 2–2,5 градуса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#москва #погода #метеоролог #Позднякова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...