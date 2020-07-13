Синоптики обещают резкое похолодание в Москве

Вместо жары в столицу и регионы приходят ливни, грозы и порывистый ветер. Такой прогноз сделала главный метеоролог Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Похолодание наблюдается 13 июля на западе Московского региона. В самой столице сохраняется относительно теплая погода. По прогнозам метеоролога, с 14 по 17 июля жителей столицы ожидает встреча с холодным атмосферным фронтом, с которым придут сильные дожди. В ночь с 14 на 15 июля ожидаются обильные осадки — до половины месячной нормы, в результате чего температура опустится до 15–17 градусов тепла. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду, из-за чего будет казаться, что температура еще ниже.

"Максимальная температура в городе сегодня будет около +25…+27 градусов", — цитирует Татьяну Позднякову телеканал "360".

Смена погоды произойдет к 18 июля, дневная температура поднимется до +23, а атмосферное давление повысится. Позднякова отметила, что средние показатели температуры все же будут ниже нормы на 2–2,5 градуса.