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15:37   13 Июля 2020
Общество

Жителям Подмосковья объяснили, как правильно купаться на местных пляжах

Жителям Подмосковья объяснили, как правильно купаться на местных пляжах

Рекомендации по безопасному отдыху на пляжах Московской области дали специалисты ГУ МЧС по региону.

Купаться лучше утром или вечером. В этом случае опасность перегреться на солнце сведена к минимуму. Температура воды должна быть не ниже 18–19 градусов выше нуля. Воздух должен прогреться до 20–25 градусов тепла. Желательно купаться в ясную и безветренную погоду, отмечает канал "360".

Если во время нахождения в воде судорога скрутила ноги, следует лечь на спину и плыть к берегу при помощи рук. В том случае, если возникли какие-либо проблемы с руками, нужно активно работать нижними конечностями. Главное – не паниковать. Только так получится добраться до берега, отмечают в МЧС.

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Автор: Кристина Мокроусова
#безопасность #подмосковье #пляжи

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