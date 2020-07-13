Жителям Подмосковья объяснили, как правильно купаться на местных пляжах

Рекомендации по безопасному отдыху на пляжах Московской области дали специалисты ГУ МЧС по региону.

Купаться лучше утром или вечером. В этом случае опасность перегреться на солнце сведена к минимуму. Температура воды должна быть не ниже 18–19 градусов выше нуля. Воздух должен прогреться до 20–25 градусов тепла. Желательно купаться в ясную и безветренную погоду, отмечает канал "360".

Если во время нахождения в воде судорога скрутила ноги, следует лечь на спину и плыть к берегу при помощи рук. В том случае, если возникли какие-либо проблемы с руками, нужно активно работать нижними конечностями. Главное – не паниковать. Только так получится добраться до берега, отмечают в МЧС.