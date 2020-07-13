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Абхазия ведет переговоры с Москвой по возобновлению туристического потока

Абхазия ведет переговоры с Москвой по возобновлению туристического потока

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15:31   13 Июля 2020
Экономика

Абхазия ведет переговоры с Москвой по возобновлению туристического потока

Абхазия ведет переговоры с Москвой по возобновлению туристического потока

Открытия границ Абхазия ждет еще с мая, но в этом вопросе она полностью зависит от решения России, заявила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.

Постоянные гости, по ее словам, очень хотят отдыхать в республике, и, будь известны точные даты, отели уже вовсю бы готовились к открытию. Ходили слухи про 15 июля, но разрешить туристам ездить только в одну Абхазию невозможно, поэтому ведутся переговоры с Москвой, чтобы данное направление внесли в список тех, которые откроются в первую очередь.

Об этом Калягина рассказала во время онлайн-эфира на тему "Курорты 2020 для россиян. Как отдохнуть в Крыму, Краснодарском крае, на Алтае или Камчатке", который организовали Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот".

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Автор: Кристина Мокроусова
#туризм #абхазия #калягина #открытие границ

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