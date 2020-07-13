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15:18   13 Июля 2020
Политика

Путин обсудил с президентом Алжира обстановку в Ливии

Путин обсудил с президентом Алжира обстановку в Ливии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны подняли вопрос ливийского конфликта. Кроме того, алжирский коллега поздравил президента РФ и российский народ с успешным проведением голосования по вопросу поправок к Конституции.

Также стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства двух стран в различных сферах, включая координацию на мировом нефтяном рынке в рамках реализации соглашения "ОПЕК плюс" и сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса.

Беседа состоялась по инициативе Алжира.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #переговоры #алжир

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