ФСБ России начала предъявлять обвинение в госизмене Сафронову

Силовики предъявляют обвинение арестованному по подозрению в государственной измене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Ранее он был журналистом нескольких изданий.

Информацию о начале процедуры сообщил источник ТАСС, близкий к следствию. Помимо арестованного, в помещении находятся адвокаты. Позднее Сафронова допросят следователи в качестве обвиняемого.

Его задержали 7 июля. Позже суд принял решение об аресте советника главы Роскосмоса на два месяца. Многие журналисты сейчас выступают в его поддержку.