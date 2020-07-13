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15:08   13 Июля 2020
Армия

Больше украинских военных появится на территории Херсонской области

Больше украинских военных появится на территории Херсонской области

Руководство Херсонской области Украины работает над увеличением числа присутствующих там военных. Об этом заявил губернатор региона Юрий Гусев в беседе с журналистами.

Чиновник уже обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением провести отдельное заседание относительно "усиления возможностей вооруженных сил на юге Украины", чтобы противостоять возможным угрозам.

Ранее главком военно-морских сил Украины Алексей Нижпапа сообщил, что страна готовится к полномасштабным боевым действиям против России. В Киеве полагают, что российские силы якобы намерены атаковать Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра в Крым. В частности, он заявил об украинском ракетном комплексе "Нептун", по словам военного, который способен достать до Севастополя.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #всу #херсонская область

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