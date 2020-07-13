Больше украинских военных появится на территории Херсонской области

Руководство Херсонской области Украины работает над увеличением числа присутствующих там военных. Об этом заявил губернатор региона Юрий Гусев в беседе с журналистами.

Чиновник уже обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением провести отдельное заседание относительно "усиления возможностей вооруженных сил на юге Украины", чтобы противостоять возможным угрозам.

Ранее главком военно-морских сил Украины Алексей Нижпапа сообщил, что страна готовится к полномасштабным боевым действиям против России. В Киеве полагают, что российские силы якобы намерены атаковать Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра в Крым. В частности, он заявил об украинском ракетном комплексе "Нептун", по словам военного, который способен достать до Севастополя.