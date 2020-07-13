МИД Ливии: ПНС грабит казну, оплачивая переброски наемников

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии оплачивает переброску Турцией наемников из Сирии в страну доходами от продажи природных ресурсов, заявили в Министерстве иностранных дел Восточного правительства государства.

Ведомство опубликовало в Facebook ответ МИД США, недавно обсудившему ливийскую экономику, передает ФАН. В сообщении дипломаты отметили, что ПНС Ливии нарушает международное и гуманитарное права, единолично распоряжаясь доходами от нефтедобычи, принадлежащими всем гражданам страны.

Представители МИД Восточного правительства обратились к Вашингтону с призывом не обходить стороной переговоры с Ливийской национальной армией (ЛНА) и Палатой представителей в Тобруке. Они также заявили о недопустимости монополии ПНС Ливии на все богатства государства в условиях бедственной ситуации большей части ливийского населения.