Нацпрограмма развития сделает Дальний Восток приоритетом для России 21-го века

Нацпрограмма развития Дальнего Востока — колоссальная работа, плод совместного труда. Такими эпитетами ее описала министр экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области Ирина Пеньевская.

«В ней принимали участие все: и граждане, и органы исполнительной власти субъектов дальневосточников, федеральные органы исполнительной власти, законодательные органы, научные учреждения, бизнес-сообщества и так далее», — конкретизировала чиновница в комментарии «Политике сегодня».

Проект национальной программы не раз обсуждали в региональных правительстве, Думе и Совете территории. В сентябре 2019 года, напомнила министр, президент Владимир Путин возглавил заседание президиума Госсовета на тему нацпрограммы развития дальневосточного региона. Мероприятие прошло на полях Восточного экономического форума.

«В ходе обсуждения проекта Национальной программы был сделан акцент на низкую транспортную связанность Дальнего Востока, мерах по устранению этой проблемы, необходимость цифровизации экономики, формирование экосистемы высокотехнологичного бизнеса, в особенности в ИТ-секторе, альтернативной энергетике, авиации и космической отрасли», — перечислила глава ведомства.

Собеседница ПС также добавила, что президиум обговорил способы достижения ключевой цели и смысла документа – приумножить человеческий капитал и предотвратить его отток из региона. Этому могут помочь особый подход в налоговом секторе, дополнительные условия для бизнеса и инвестиций, господдержка приоритетных отраслей, создание благоприятных условий для жизни, предполагает Пеньевская.

«Макрорегиону требуется комплекс мероприятий, способный обеспечить экономический прорыв, поскольку даже национальные проекты, которые реализуются сегодня на территории Дальнего Востока, не способны вывести уровень развития качества жизни на Дальнем Востоке на уровень среднероссийский», — констатировала она.

Национальная программа же способна решить данную проблему, так как соответствует лозунгу о дальневосточном регионе как приоритете для России на 21 век, уверена магаданский министр. «Политика сегодня» напоминает, что Владимир Путин поручил кабмину до октября 2020 года утвердить Национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года.