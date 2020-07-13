Пограничное напряжение на Кавказе грозит полноценным военным конфликтом

На участке Товузского района азербайджано-армянской границы накануне произошло вооруженное столкновение. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что трое их военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения. Конфликт может стать причиной серьезного обострения отношений между Баку и Ереваном, считают эксперты.

«По сути, здесь мы говорим об эскалации конфликта между официальным Баку и официальным Ереваном. Решить эту проблему можно только с помощью плодотворных переговоров, но армянская сторона, к сожалению, пытается пресечь их. Это толкает Азербайджан на решение конфликта исключительно военным путем», — рассказал ПС член Экспертного совета организации «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Камнем преткновения между Ереваном и Баку уже много лет является Нагорный Карабах — регион, который в феврале 1988 года вышел из состава Азербайджанской ССР. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Военный политолог обратил внимание, что переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся минской группой ОБСЕ с 1992 года, но до сих пор безрезультатно.

Перенджиев заявил, что если напряженность в пограничном регионе не снять, ситуация может перерасти в полноценный вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Стороны должны соблюдать ранее подписанные договоренности, в частности, соглашение о перемирии, подписанное представителями стран 5 мая 1994 года.

Депутат Госдумы Константин Затулин, участвовавший в 2010 году в парламентских выборах непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в качестве наблюдателя, сообщил «Политике сегодня», что Азербайджан и Армения будут до последнего возлагать вину друг на друга.

«Нынешнее положение очень тревожное. Стороны не договариваются на протяжении многих лет. От состояния напряженности и наращивания военной мощи до полноценных боевых действий слишком небольшая дистанция. Война никому не нужна, ни Армении, ни Азербайджану. Последний пытается пережить такую "родовую" травму, когда Нагорный Карабах вышел из состава страны», — поделился парламентарий.

По информации Минобороны Азербайджана, первый удар в участке Товузского района нанесли силы Армении. Представители Еревана считают иначе: по их словам, при поддержке артиллерии азербайджанские военные хотели захватить армянский опорный пункт.

Чтобы выяснить точные причины столкновения Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет в понедельник, 13 июля, экстренное заседание. Об этом сообщил генсекретарь ОДКБ Станислав Зась. Если выяснится, что нападению подверглась территория Армении, то это будет серьезным поводом для обсуждения фактического нападения на союз, поскольку Азербайджан не входит в ОДКБ, объяснил Затулин.

«Если Армения обратится к союзникам, они обязаны будут рассмотреть эту ситуацию. Россия не брала на себя никакие обязательства по поводу Нагорного Карабаха, но в отношении Армении наши обязательства четко прописаны и скреплены договором. То же самое, к примеру, есть в НАТО. Нападение на любую страну альянса означает нападение на весь альянс», — заключил депутат Госдумы.

Лишнюю ноту напряженности в ситуацию на Кавказе также внес турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Во время посещения Баку в феврале 2020 года, он согласился с президентом Ильхамом Алиевым в том, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану.

Подливают масло в огонь и последние решения Эрдогана. Напомним, совсем недавно по инициативе политика собор Святой Софии в Стамбуле из музея превратился в действующую мечеть, что встревожило христианский мир, в том числе, общественность в Армении, большинство жителей которой являются верующими.

Ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов отмечал, что «поддержка азербайджанской территориальной целостности — традиционное блюдо турецкой дипломатической кухни».

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что президент Турции мог оказывать серьезную военную поддержку азербайджанским военнослужащим.

«Этого нельзя исключать. Вспомните, как турки воюют в Ливии? Они берут сирийских боевиков и туда отправляют. По такой же схеме они могут отправить боевиков и в Азербайджан, чтобы они воевали против Армении», — добавил специалист.

Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте представителями России, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Позже к договору присоединился и Азербайджан, но в 1999 году страна добровольно покинула соглашение.

Спустя несколько часов после конфликта на границе, военнослужащие Азербайджана нанесли точечный удар по армянскому опорному пункту. В Баку уверены, что Армения скрывает информацию об имеющихся потерях.