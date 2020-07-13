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 ФСБ России начала предъявлять обвинение в госизмене Сафронову

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14:51   13 Июля 2020
Происшествия

Полиция задержала Аллу Пугачеву на незаконном митинге в Москве

Полиция задержала Аллу Пугачеву на незаконном митинге в Москве

Участницей незаконного митинга в поддержку арестованного экс-журналиста Ивана Сафронова стала сотрудница радио "Коммерсантъ-ФМ" Алла Пугачева. Девушку в числе других сторонников обвиняемого в госизмене Сафронова препроводили в отделение.

Среди участников незаконного митинга в поддержку арестованного Ивана Сафронова в Москве оказалась сотрудница радио "Коммерсантъ-ФМ" Алла Пугачева. Задержания нарушителей прошли у СИЗО "Лефортово" в понедельник, 13 июля, сообщает издание "ПолитРоссия".

Всех участников акции увезли в отделение полиции. Проведение массовых акций в период пандемии коронавируса в Москве запрещено.

Экс-журналиста, а ныне советника главы Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по подозрению в госизмене. Сотрудники ФСБ в понедельник должны предъявить ему официальные обвинения.

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Автор: Василий Пименов
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