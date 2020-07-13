Ручка Путина "продемонстрировала" недовольство президента в ходе заседания по нацпроектам

Жест президента РФ Владимира Путина с ручкой в руках мог демонстрировать раздражение главы государства во время совещания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом сообщил психолог Валентин Денисов-Мельников.

По словам эксперта, раскручивание ручки в руках может свидетельствовать о том, что Владимир Владимирович хотел услышать конкретные предложения по проблематике, а не общую суть вопроса.

Психолог также обратил внимание на интонацию и жесты главы государства, которые "призывали" собеседников перейти к сути разговора и начать конструктивную беседу. Управленцы часто сталкиваются с ситуацией, когда подчиненные рассказывают о проблеме в принципе, а не предлагают пути решения, пишет NEWS.ru.

Телеканал "360" сообщал, что Путин поручил скорректировать нацпроекты и составить план до 2030 года.