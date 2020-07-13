Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Нацпрограмма развития сделает Дальний Восток приоритетом для России 21-го века

Нацпрограмма развития сделает Дальний Восток приоритетом для России 21-го века

 ФСБ России начала предъявлять обвинение в госизмене Сафронову

ФСБ России начала предъявлять обвинение в госизмене Сафронову
Абхазия ведет переговоры с Москвой по возобновлению туристического потока

Абхазия ведет переговоры с Москвой по возобновлению туристического потока

 Путин обсудил с президентом Алжира обстановку в Ливии

Путин обсудил с президентом Алжира обстановку в Ливии
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
Нацпрограмма развития сделает Дальний Восток приоритетом для России 21-го века

Нацпрограмма развития сделает Дальний Восток приоритетом для России 21-го века

 ФСБ России начала предъявлять обвинение в госизмене Сафронову

ФСБ России начала предъявлять обвинение в госизмене Сафронову
Абхазия ведет переговоры с Москвой по возобновлению туристического потока

Абхазия ведет переговоры с Москвой по возобновлению туристического потока

 Путин обсудил с президентом Алжира обстановку в Ливии

Путин обсудил с президентом Алжира обстановку в Ливии
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
14:37   13 Июля 2020
Политика

Ручка Путина "продемонстрировала" недовольство президента в ходе заседания по нацпроектам

Ручка Путина "продемонстрировала" недовольство президента в ходе заседания по нацпроектам

Жест президента РФ Владимира Путина с ручкой в руках мог демонстрировать раздражение главы государства во время совещания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом сообщил психолог Валентин Денисов-Мельников.

По словам эксперта, раскручивание ручки в руках может свидетельствовать о том, что Владимир Владимирович хотел услышать конкретные предложения по проблематике, а не общую суть вопроса.

Психолог также обратил внимание на интонацию и жесты главы государства, которые "призывали" собеседников перейти к сути разговора и начать конструктивную беседу. Управленцы часто сталкиваются с ситуацией, когда подчиненные рассказывают о проблеме в принципе, а не предлагают пути решения, пишет NEWS.ru.

Телеканал "360" сообщал, что Путин поручил скорректировать нацпроекты и составить план до 2030 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#путин #заседание #ручка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...