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14:23   13 Июля 2020
Армия

Путин обсудил по телефону с Эрдоганом обстановку в Ливии

Путин обсудил по телефону с Эрдоганом обстановку в Ливии

Ситуация в Ливии стала темой телефонных переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в администрации главы Турции.

Главы государств также затронули вопросы ситуации в Сирии, совместной борьбы с COVID-19, а также дальнейшего сотрудничества РФ и Турции, передает ТАСС со ссылкой на администрацию президента Турции.

Российские и турецкие военнослужащие ранее провели 20-е по счету совместное патрулирование трассы М-4, расположенной в сирийской провинции Идлиб, передает Nation News. Известно, что маршрут патрульной колонны пролегал между населенными пунктами Трумб и Айн аль-Хавр. Контроль ситуации на местности с воздуха осуществляли российские беспилотные летательные аппараты.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #турция #эрдоган #ливия

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