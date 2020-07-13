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14:06   13 Июля 2020
Технологии

Минобороны раскрыло подробности испытаний вакцины от COVID-19

Минобороны раскрыло подробности испытаний вакцины от COVID-19

Второй группе добровольцев введен второй компонент вакцины от нового коронавируса, рассказали в Минобороны России.

В соответствии с планом клинических испытаний и протоколом исследования этот этап наступил через 21 сутки после вакцинации первым компонентом. Эксперимент проводится совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Двадцать участников, находящихся в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, находятся под непрерывным наблюдением специалистов, их самочувствие сейчас хорошее.

Первая группа из 18 добровольцев, оценивающих безопасность и переносимость вакцины от COVID-19, закончит свою миссию через два дня, добавили в военном ведомстве.

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Автор: Илья Романович
#минобороны рф #вакцина #добровольцы #коронавирус #COVID-19

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