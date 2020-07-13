Чартерные рейсы из России в Доминикану могут возобновиться с августа

Доминикана готова принять российских путешественников, в связи с чем отечественные туроператоры могут возобновить чартерные рейсы в этом направлении с августа. Об этом сообщает "Вестник АТОР".

Безопасность туристического маршрута и принцип взаимности являются ключевыми факторами для возобновления заграничных авиаперевозок в России. Власти Доминиканской Республики официально заявили, что могут принять туристов из РФ, и выразили надежду на возобновление чартерных сообщений в текущем году.