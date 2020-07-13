Чартерные рейсы из России в Доминикану могут возобновиться с августа
Доминикана готова принять российских путешественников, в связи с чем отечественные туроператоры могут возобновить чартерные рейсы в этом направлении с августа. Об этом сообщает "Вестник АТОР".
Безопасность туристического маршрута и принцип взаимности являются ключевыми факторами для возобновления заграничных авиаперевозок в России. Власти Доминиканской Республики официально заявили, что могут принять туристов из РФ, и выразили надежду на возобновление чартерных сообщений в текущем году.
Доминикана открыта для путешественников из всех стран мира с 1 июля. Никаких ограничений для России или какой-либо другой страны нет. Республика приняла первых туристов из США и Швейцарии. Российские туроператоры надеются возобновить авиаперелеты в Доминикану в этом году. Все туристические компании готовы выполнять прошлогодние объемы перевозок в случае открытия границ. Регулярные и чартерные рейсы в России прекратили с 27 марта из-за пандемии коронавируса. Дубай также сообщил о начале туристического сезона с 7 июля. Граждане РФ смогут отдохнуть в ОАЭ после возобновления авиаперелетов, передает телеканал "360".