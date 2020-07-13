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13:56   13 Июля 2020
Происшествия

Журналист "Эха Москвы" выплатит штраф за организацию одиночного пикета в столице

Журналист "Эха Москвы" выплатит штраф за организацию одиночного пикета в столице

Сотрудник "Эха Москвы" Александр Плющев за проведение одиночного пикета обязан будет выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Тверской суд Москвы назначил журналисту "Эха Москвы" Александру Плющеву штраф в размере 10 тысяч рублей. Мужчина решил организовать на улицах столицы одиночный пикет в поддержку журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.

В отношении Плющева был составлен протокол о нарушении установленного порядка пикетирования. Согласно документу, журналисту грозил штраф до 20 тысяч рублей, а также выполнение обязательны работ.

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Автор: Руслан Неглинный
#арест #эхо москвы #пикет #азар

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