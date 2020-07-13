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13:42   13 Июля 2020
Происшествия

Собчак залезла в автозак, чтобы прорекламировать сеть супермаркетов

Собчак залезла в автозак, чтобы прорекламировать сеть супермаркетов

В Сети появилась видео, где популярная телеведущая и блогер Ксения Собчак катается по Москве в автозаке. Оказалось, что это является частью рекламного ролика, снятого ведущей для своего блога.

Рекламный ролик одной из самых крупных российских сетей супермаркетов, в съемках которого приняла участие блогер Ксения Собчак, появился в Сети. По сюжету ведущая принимает участие в незаконных пикетах на Лубянке, организованных в поддержку подозреваемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Собчак заявила, что она не была участницей акций, а оказалась там лишь потому, что ей нужно было снять ролик для своего блога. Об этом сообщает "Полит Россия".

После того, как журналистку якобы задерживают и сажают в автозак, она появляется перед зрителями уже в изоляторе. Он просит у охранника покормить ее, но желание дивы не выполняют. Тогда журналистка берет телефон и с его помощью заказывает доставку еды, тем самым рекламируя сеть супермаркетов.

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Автор: Ирина Большунова
#реклама #собчак #автозак

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