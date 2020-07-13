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В ФАС отметили, что обращений по поводу повышения цен на анальгин не поступало

В ФАС отметили, что обращений по поводу повышения цен на анальгин не поступало

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13:42   13 Июля 2020
Экономика

В ФАС отметили, что обращений по поводу повышения цен на анальгин не поступало

В ФАС отметили, что обращений по поводу повышения цен на анальгин не поступало

В СМИ ранее сообщили о подорожании анальгина в аптеках. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что не получала обращений о росте цен на препараты.

В июне было зафиксировано подорожание анальгина в российских аптеках. Средняя цена выросла на 25-38%. Одной из причин этого указывается повышение стоимости импортных фармсубстанций, которые входят в состав отечественных обезболивающих препаратов.

Субстанции поставляются с предприятий Китая и Индии, где сейчас работа заводов приостановлена из-за пандемии. Из-за этого наблюдается дефицит и подорожание сырья, сообщил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк в комментарии для газеты "Известия". Он также отметил что в ближайшее время еще несколько категорий препаратов российского производства могут вырасти в цене.

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Автор: Руслан Неглинный
#фас #цена #аптека #подорожание

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