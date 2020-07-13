Турция потребовала отвести войска ЛНА из Сирта и Джуфры

Войска Ливийской национальной армии (ЛНА) нужно отвести из Сирта и Джуфры, иначе против них начнутся боевые действия. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава турецкого МИД потребовал, чтобы подразделения ЛНА во главе с Халифой Хафтаром отошли от Сирта и Джуфры. Он сообщил, что сейчас ведется военная подготовка к операции у берегов залива Сидра, пишет РИА Новости.

"Сейчас ведется военная подготовка к операции в Сирте, хотя мы пока ждем урегулирования за столом переговоров. Но если он (Халифа Хафтар. — Прим. ред.) не отойдет, то эта решимость будет показана", — заявил Чавушоглу.

Анкара считает политическое решение единственно возможным для ливийского кризиса, отметил глава турецкого МИД.