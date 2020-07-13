Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Чартерные рейсы из России в Доминикану могут возобновиться с августа

Чартерные рейсы из России в Доминикану могут возобновиться с августа

 Вице-президент Российского союза туриндустрии допустил открытие границ Венгрии в августе

Вице-президент Российского союза туриндустрии допустил открытие границ Венгрии в августе
В ФАС отметили, что обращений по поводу повышения цен на анальгин не поступало

В ФАС отметили, что обращений по поводу повышения цен на анальгин не поступало

 Турция потребовала отвести войска ЛНА из Сирта и Джуфры

Турция потребовала отвести войска ЛНА из Сирта и Джуфры
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
Чартерные рейсы из России в Доминикану могут возобновиться с августа

Чартерные рейсы из России в Доминикану могут возобновиться с августа

 Вице-президент Российского союза туриндустрии допустил открытие границ Венгрии в августе

Вице-президент Российского союза туриндустрии допустил открытие границ Венгрии в августе
В ФАС отметили, что обращений по поводу повышения цен на анальгин не поступало

В ФАС отметили, что обращений по поводу повышения цен на анальгин не поступало

 Турция потребовала отвести войска ЛНА из Сирта и Джуфры

Турция потребовала отвести войска ЛНА из Сирта и Джуфры
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
13:36   13 Июля 2020
Политика

Турция потребовала отвести войска ЛНА из Сирта и Джуфры

Турция потребовала отвести войска ЛНА из Сирта и Джуфры

Войска Ливийской национальной армии (ЛНА) нужно отвести из Сирта и Джуфры, иначе против них начнутся боевые действия. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава турецкого МИД потребовал, чтобы подразделения ЛНА во главе с Халифой Хафтаром отошли от Сирта и Джуфры. Он сообщил, что сейчас ведется военная подготовка к операции у берегов залива Сидра, пишет РИА Новости.

"Сейчас ведется военная подготовка к операции в Сирте, хотя мы пока ждем урегулирования за столом переговоров. Но если он (Халифа Хафтар. — Прим. ред.) не отойдет, то эта решимость будет показана", — заявил Чавушоглу.

Анкара считает политическое решение единственно возможным для ливийского кризиса, отметил глава турецкого МИД.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#турция #мид #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...