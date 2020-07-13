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15:03   13 Июля 2020
Россия

Рынок труда в РФ нормализуется, если не будет второй волны COVID-19

Рынок труда в РФ нормализуется, если не будет второй волны COVID-19

Российский рынок труда смог адаптироваться к условиям пандемии, но экономическая ситуация остается сложной, считает завкафедрой экономики труда и персонала, профессор МГУ Татьяна Разумова. Оказанная правительством поддержка населения и бизнеса позволила удержать социальное положение россиян в стабильном состоянии, однако давать долгосрочные прогнозы в беседе с ПС эксперт не взялась из-за непредсказуемости распространения COVID-19.

«Если удастся восстановить нормальную жизнь с нормальным уровнем потребления — ситуация изменится к лучшему. Нельзя допустить вспышки последующих волн пандемии, это самое важное <...> Я боюсь делать супер-позитивные прогнозы. Хочется сказать "наладилась нормальная жизнь". Да, за моим окном она наладились, но для части бизнеса  пандемия оказалась абсолютно разрушительной. Но и он как-то стремится подстроиться», — объяснила Разумова.

Руководитель пресс-службы сервиса по найму работников HeadHunter Александр Джабаров подтвердил, что ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. По его словам, сервис зафиксировал активность соискателей со второй недели июня, когда власти сняли первые ограничения. На третьей неделе июня она достигла уровня февраля, и даже превысила его на один процент.

Рынок труда в РФ нормализуется, если не будет второй волны COVID-19

«Во время действия режима самоизоляции активность соискателей была на отрицательном уровне. То есть массовых сокращений не было, за исключением отраслей экономики и бизнеса, попавших под самые жесткие ограничения. Там были всплески вакансий, но не такие высокие», — объяснил Джабаров.

Что касается предложений от работодателей, что количество вакансий выросло на 34 процента по сравнению с маем — это выше, чем объем предлагаемых услуг. В настоящий момент, по словам Джабарова, спрос на персонал превышает предложение.

«Найм активно размораживается. Если у работодателя были сокращения, ему приходится снова набирать персонал. Уровень вакансий вернулся к февралю, то есть к докризисному месяцу», — сообщил собеседник издания.

Лидеры по приросту вакансий в июне — спортивные клубы и салоны красоты, домашний персонал, туризм и рестораны, автобизнес, искусство и масс-медиа.

Рынок труда в РФ нормализуется, если не будет второй волны COVID-19

Президент РФ Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что Россия не допустила взрывного, драматического роста безработицы из-за пандемии. По оценке первого вице-премьера Андрея Белоусова, безработица в июне выросла до 6,3 процента.

Согласно данным Росстата, безработица в России в мае выросла до 6,1 процента после 5,8 процента в апреле. Количество официальных безработных составило 2,1 миллиона человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#прогноз #безработица #пандемия

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