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 Вице-президент Российского союза туриндустрии допустил открытие границ Венгрии в августе

Вице-президент Российского союза туриндустрии допустил открытие границ Венгрии в августе
В ФАС отметили, что обращений по поводу повышения цен на анальгин не поступало

В ФАС отметили, что обращений по поводу повышения цен на анальгин не поступало

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 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

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13:21   13 Июля 2020
Политика

МИД РФ призвал Азербайджан и Армению придерживаться режима прекращения огня

МИД РФ призвал Азербайджан и Армению придерживаться режима прекращения огня

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе вызвало серьезную озабоченность в МИД России.

Российское министерство отмечает, что боевые действия продолжаются, имеются убитые и раненые. В МИД РФ считают недопустимой дальнейшую эскалацию ситуации, которая угрожает безопасности всего региона. Противоборствующим сторонам следует проявить сдержанность и соблюдать режим прекращения огня.

Российское внешнеполитическое ведомство соболезнует родственникам погибших и выражает готовность содействовать стабилизации ситуации.

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Автор: Василий Пименов
#азербайджан #армения #мид рф

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