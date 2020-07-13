МИД РФ призвал Азербайджан и Армению придерживаться режима прекращения огня

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе вызвало серьезную озабоченность в МИД России.

Российское министерство отмечает, что боевые действия продолжаются, имеются убитые и раненые. В МИД РФ считают недопустимой дальнейшую эскалацию ситуации, которая угрожает безопасности всего региона. Противоборствующим сторонам следует проявить сдержанность и соблюдать режим прекращения огня.

Российское внешнеполитическое ведомство соболезнует родственникам погибших и выражает готовность содействовать стабилизации ситуации.