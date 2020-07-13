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В ФАС отметили, что обращений по поводу повышения цен на анальгин не поступало

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13:16   13 Июля 2020
Политика

Трутнев оценит работу руководства Хабаровского края

Трутнев оценит работу руководства Хабаровского края

Работу команды, управляющей Хабаровским краем, проверяет вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он уже прибыл в Хабаровск.

Трутнев отметил, что проверит, насколько эффективно власти выполняют все необходимые функции для жителей региона. Трутнев провел встречи с руководством Хабаровского края, с первым заместителем губернатора и другими чиновниками.

Вице-премьер призвал местные власти работать в штатном режиме, чтобы жители не ощущали никаких проблем. Он сообщил, что в случае смены руководителей сначала будет назначен исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, а потом тот соберет команду управленцев.

Ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в причастности к совершению особо тяжких преступлений. Как сообщает телеканал "360", СК уже обладает свидетельскими показаниями против задержанного.

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Автор: Руслан Неглинный
#трутнев #визит #хабаровск

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