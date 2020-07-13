Трутнев оценит работу руководства Хабаровского края

Работу команды, управляющей Хабаровским краем, проверяет вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он уже прибыл в Хабаровск.

Трутнев отметил, что проверит, насколько эффективно власти выполняют все необходимые функции для жителей региона. Трутнев провел встречи с руководством Хабаровского края, с первым заместителем губернатора и другими чиновниками.

Вице-премьер призвал местные власти работать в штатном режиме, чтобы жители не ощущали никаких проблем. Он сообщил, что в случае смены руководителей сначала будет назначен исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, а потом тот соберет команду управленцев.

Ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в причастности к совершению особо тяжких преступлений. Как сообщает телеканал "360", СК уже обладает свидетельскими показаниями против задержанного.