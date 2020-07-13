Венгрия передумала открывать границы для российских туристов

Власти Венгрии напомнили об ограничительных мерах, которые действуют при въезде на территорию страны. Речь идет только об изменении санитарных правил, говорится в сообщении посольства страны в РФ.

Новые правила начнут действовать 15 июля. Они были размещены властями венгерского государства ранее, отметили в дипломатической миссии страны. Представительство Венгрии обещает рассказать обо всех подробностях в ближайшее время, пишет РИА Новости.

Ранее венгерским посольством была размещена информация, что Российская Федерация вошла в "желтую" зону по COVID-19, что означало разрешение на въезд для граждан РФ. Однако спустя некоторое время это сообщение было удалено. На это обратили внимание "Известия".