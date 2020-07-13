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В ФАС отметили, что обращений по поводу повышения цен на анальгин не поступало

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13:08   13 Июля 2020
Политика

Венгрия передумала открывать границы для российских туристов

Венгрия передумала открывать границы для российских туристов

Власти Венгрии напомнили об ограничительных мерах, которые действуют при въезде на территорию страны. Речь идет только об изменении санитарных правил, говорится в сообщении посольства страны в РФ.

Новые правила начнут действовать 15 июля. Они были размещены властями венгерского государства ранее, отметили в дипломатической миссии страны. Представительство Венгрии обещает рассказать обо всех подробностях в ближайшее время, пишет РИА Новости.

Ранее венгерским посольством была размещена информация, что Российская Федерация вошла в "желтую" зону по COVID-19, что означало разрешение на въезд для граждан РФ. Однако спустя некоторое время это сообщение было удалено. На это обратили внимание "Известия".

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #въезд #границы #венгрия #коронавирус #санитарные правила

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