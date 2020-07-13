Милонов уверен, что сиквел "Шугалея" поможет раскрыть правду о происходящем в Ливии

Кинолента "Шугалей-2" раскроет правду о ситуации в Ливии, при которой местные вооруженные формирования незаконно удерживают социологов из России Максима Шугалея и Самера Сэуйфана в неофициальной тюрьме. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий отметил, что подавляющее большинство российских граждан полностью поддерживает позицию людей, которые выступают за скорейшее освобождение социологов из плена в Ливии. Продвижение фильмов об исследователях необходимо проводить и за границей, так как все должны знать правду о случившемся, уверен Милонов. Кроме того, считает он, миру необходимо открыть глаза на тех, кто пытается захватить власть в Ливии, и понять, что "друзьями Запада" называют себя местные варвары, без суда и следствия отправившие социологов за решетку.

Ранее в интернете появился сайт, который посвящен премьере второй части картины "Шугалей". Она продолжает историю российских социологов в Ливии.