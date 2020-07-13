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 Вице-президент Российского союза туриндустрии допустил открытие границ Венгрии в августе

Вице-президент Российского союза туриндустрии допустил открытие границ Венгрии в августе
В ФАС отметили, что обращений по поводу повышения цен на анальгин не поступало

В ФАС отметили, что обращений по поводу повышения цен на анальгин не поступало

 Турция потребовала отвести войска ЛНА из Сирта и Джуфры

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12:58   13 Июля 2020
Политика

ЛДПР поддерживает Фургала, но выступает против незаконных митингов в Хабаровске

ЛДПР поддерживает Фургала, но выступает против незаконных митингов в Хабаровске

Несанкционированные акции протеста не оценили в ЛДПР. Лидер партии Владимир Жириновский поддержал протестующих в связи с арестом губернатора Хабаровска Сергея Фургала, но выступил против незаконных митингов.

ЛДПР поддерживает граждан, протестующих против задержания губернатора Хабаровского края, но не агитирует принимать участие в акциях протеста. Призвать людей выйти на улицу равно означает подставить граждан и бросить их под дубинки.

Жириновский отметил, что ЛДПР не имеет отношения к организации акций в Хабаровске 11-12 июня. Он считает, что люди сами собрались, чтобы высказать свое мнение.

Ранее Жириновский заявил, что задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не будут исключать из ЛДПР. Как отмечается в публикации телеканала "360", глава партии уверен, что возникшая проблема "рассосется".

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Автор: Борис Нестеров
#жириновский #лдпр #фургал

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