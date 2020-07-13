ЛДПР поддерживает Фургала, но выступает против незаконных митингов в Хабаровске

Несанкционированные акции протеста не оценили в ЛДПР. Лидер партии Владимир Жириновский поддержал протестующих в связи с арестом губернатора Хабаровска Сергея Фургала, но выступил против незаконных митингов.

ЛДПР поддерживает граждан, протестующих против задержания губернатора Хабаровского края, но не агитирует принимать участие в акциях протеста. Призвать людей выйти на улицу равно означает подставить граждан и бросить их под дубинки.

Жириновский отметил, что ЛДПР не имеет отношения к организации акций в Хабаровске 11-12 июня. Он считает, что люди сами собрались, чтобы высказать свое мнение.

Ранее Жириновский заявил, что задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не будут исключать из ЛДПР. Как отмечается в публикации телеканала "360", глава партии уверен, что возникшая проблема "рассосется".